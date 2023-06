Marquart bei EM Dritter

Am Wochenende fand in Madrid die ITU Triathlon Europameisterschaft für die AGE Group statt. Mit am Start die Tri Runners Iris Hermann, Tamara Rautner, Reinhard Kiefer und Kurt Marquart. Eigentlich standen 750 m Schwimmen,20 km Radfahren und ein abschließender 5 km Lauf auf dem Programm. Kurzfristig wurde aus dem Sprinttriathlon ein Sprintduathlon, da die Wasserqualität für den Sprinttriathlon in Madrid ein Schwimmen nicht zu ließ.

Iris Hermann schrammte bei ihrem Start in der AK W 50 knapp an den Top-Ten vorbei, landete auf Platz 12.Besser ging es Kurt Marquart in der AK M 60. In dem kurzerhand umfunktionierten Duathlon konnte Marquart seine vollen Stärken im Laufen und Radfahren ausspielen. Nach dem Laufen noch auf Platz Vier, in der Wechselzone T 1 schon auf dem dritten Platz und nach dem 20 km Radfahren übernimmt Kurt Platz eins der AK 60. Bis 2 km vor dem vermeintlichen Ziel im abschließenden Lauf noch auf Platz eins des Feldes, überpacede er und lief ziemlich „blau“ doch noch auf den hervorragenden dritten Platz. Auf den ersten Platz fehlten lediglich 30 Sekunden.

Bereits zum vierten Mal veranstalteten die Tri Runners Baden das Teambiken auf der Trabrennbahn Baden. Mit Mountainbikes und Gravelbikes fuhren 12 Teams zu je drei Teilnehmer/inne, darunter ein Damen- und zwei Mixed Teams, 60 Minuten lang Runden. Nach jeder Runde übergab ein Fahrer an ein Teammitglied - wie bei einem Staffelbewerb.

Das schnellste Team (Jürgen Kern, Christian Kux und Christian Grabner) kam auf 36 Runden.

Der zweite, dritte und vierte Platz war schwer umkämpft. Das Team Ratback (Rudi Parzel, Thomas Gaster, Manfred Richter) setzte sich dann doch um ein paar Zentimeter vor dem Team BobbysSportShop1 (Bobby Agboatwala, Michael Wagenhofer, Roland Köll) durch.