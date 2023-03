Pfaffstätten brilliert bei Crosslauf in Melk

Werbung

Ein zufriedenes Resümee kann die Sportunion Pfaffstätten nach der Crosslauf-Landesmeisterschaft auf der Melker Stiftsportanlage ziehen. Die Strecke hatte alles parat, was das Cross-Herz begehrt. Es ging rauf und runter mit Kurven und Sprünge über Strohballen. Gelaufen wurde auf Matsch, Schnee und Sand. Das Highlight für die Pfaffstättner war Bronze im Teambewerb über die kurze Distanz (3,46 Kilometer). Patrick Podest, Stefan Winkelmayr und Richard Wagner wurden Dritter hinter der SVS-Schwechat und Union St. Pölten. Wagner verteidigte darüberhinaus den Landesmeistertitel in der Altersklasse 50.

Skalicky holt Titel in der Altersklasse

Bei den Damen (4,11 Kilometer) schrammte Susanne Skalicky nur um 15 Sekunden an einer Einzelmedaille in der Allgemeinen Klasse vobei, wurde Vierte. Als Trost gab es Gold in der Altersklasse 35. Katharina Strebinger lag zwischenzeitlich sogar in Führung und wurde am Ende Sechste. Patrizia Piringer landete bei ihrem ersten Crosslauf überhaupt am 24. Platz. In der Teamwertung verpassten die Pfaffstättnerinnen als Fünfter eine Medaille um lächerliche acht Sekunden.

Pfaffstättner Pech mit Blech

Den Abschluss der Veranstaltung bildete das Männer-Rennen über die lange Distanz (9,06 Kilometer). Wagner und Winkelmayr absolvierten ihren zweiten Lauf an diesem Tag. Das Duo verpasste als Elfter und 13. die Top Ten haarscharf. Winkelmayr landete auch in der Altersklasse 35 auf dem undankbaren vierten Rang, genauso wie die Pfaffstättner in der Teamwertung und Klaus Berger in der Altersklasse 45. Positiv: Pfaffstätten war insgesamt mit 13 Aktiven bei der Landesmeisterschaft dabei und stellte damit so viele Starter wie nie zuvor in der Vereinsgeschichte.