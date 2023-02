Pfaffstättner laufen auf das Eisbären-Podest

Werbung

Der 2. Eisbärenlauf des LCC Wien wurde seinem Namen nicht wirklich gerecht. Die äußeren Bedingungen waren höchst wechselhaft - Regen, Sonnenschein, Wind und Schneeflocken, alles war dabei. Das erschwerte den 1.000 Startern absolute Topzeiten. Den beiden Startern der Sportunion Pfaffstätten war es egal.

Sie legten das Tempo vor. Über die 14 Kilometer-Strecke siegte Neuzugang Richard Wagner in 49:12 Minuten. Hinter Thomas Punz (ULC Langenlois) finishte Stefan Winkelmayer in 49:43 als Dritter. Für das Duo diente der Lauf auch als Vorbereitung für die Halbmarathon-Staatsmeisterschaft in Graz am 26. März.