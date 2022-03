Rekord beim Lindkogeltrail

Werbung

Es waren so viele, wie noch nie, die beim Lindkogeltrail dabei sein wollten. Knapp 900 Läufer standen in den Startlisten. "Die Stimmung war echt cool. Der Lindkogeltrail hat sich wirklich etabliert und Bad Vöslau ist mittlerweile ein Hotspot für Trailrunner. Ein echtes Highlight", schwärmt Veranstalter Jürgen Smrz. Ein Highlight, das nach zweijähriger Corona-Verschiebung in den Herbst nun endlich wieder zum angestammten Termin im März möglich war.

Elite matcht sich bei Ultratrail

Neben etlichen ambitionierten Hobbyläufern waren auch internationale Spitzenathleten dabei, etwa die Deutsche Eva Sperger. Die 42-Jährige holte sich über die Ultra-Strecke (54 Kilometer) den Sieg in 5:25 Stunden. Auf Rang zwei landete die junge Barbora Cicha in 5:43.

Deutlich knapper war das Rennen bei den Herren. Friedrich Putz (4:58:19) hatte am Ende nur 35 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Mathias Deutschbauer. Etwas eindeutiger fiel der Sieg von Alexander Hutter am Supertrail (34 Kilometer) aus. Der 30-Jährige siegte in 2:45 Stunden vor Marcel Geißler (2:52). Auch Vadym Strasser blieb als Dritter noch unter der Marke von drei Stunden. Bei den Damen war Romana Horatschek in 3:25 Stunden die erste Finisherin.

Jugend zeigt am "Zehner" auf

Beim Advanced Trail (21,5 Kilometer) setzte sich Patrick Ehrenthaler durch. Mit 1:47:22 Stunden hatte der Sieger knapp zwei Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Simon Schedl (1:49:18 Stunden). Bei den Damen siegte Michaela Pilat (2:07:15 Stunden). Mit 295 Zielankünften war der Advanced Trail auch jene Distanz mit den meisten Teilnehmern. "Knackig" ging es beim Fun Trail über zehn Kilometer zu.

Youngster Marc Sogl triumphierte in 44:01 Minuten vor Wolfgang Pucher (44:26). Auf Platz drei landete Matthias Bauer (45:39). Bei den Damen gewann auf dieser Distanz Sophie Kröner (Jahrgang 2006). Ihre Siegerzeit: 54:10 Minuten. Als Draufgabe passte beim Laufauftakt im Bezirk Baden auch das Wetter: "Schönes Wetter ist beim Lindkogeltrail eigentlich immer garantiert", schmunzelt Organisator Smrz, der sich schon auf die Auflage 2023 freut.