Zuletzt fand in Going am Wilden Kaiser (Tirol) mit dem Astberglauf der letzte zum Internationalen Österreichischen Berglaufcup zählende Lauf statt. Bei der anschließenden Siegerehrung konnte ein Niederösterreicher besonders strahlen: Rolf Majcen. Denn der Teesdorfer sicherte sich den Gesamtsieg – als zweiter NÖ-Sportler in der Geschichte des seit 1983 zur Austragung kommenden Cups. Majcen reihte sich damit in eine Siegerliste von großen Namen der Berglaufszene – wie Helmut Schmuck, Helmut Stuhlpfarrer oder Wolfgang Eisl – ein. Majcen, der für den ASK McDonalds Loosdorf startet, war überglücklich: „Die Reise durch Österreich von Mai bis Oktober, die herrliche Gebirgswelt, in der die Wettkämpfe ausgetragen werden, das Flair dieser Veranstaltung, das alles hat mich extrem bewegt und begeistert und ich bin glücklich, dass ich das erleben durfte.“

Auf dem Weg zum Titel bestritt Majcen insgesamt 15 Wettkämpfe – von Mödling über Kitzbühel bis hin nach Bludenz. 13 Mal landete er in den Top-Drei seiner Altersklasse, gesamt schaffte es Majcen acht Mal unter die besten zehn.

Für den 53-Jährigen war der Sieg beim Bergcup das absolute Saisonhighlight: „Ein gutes Ergebnis beim Berglaufcup war mein Saisonziel. Ich habe heuer an 35 Wettkämpfen teilgenommen, auch in Italien, Portugal, Schweiz, Luxemburg, Dänemark und bin auch einige Halbmarathons gelaufen. Aber in den österreichischen Bergen gefällt es mir am besten.“