Silvesterlauf in Hirtenberg läutet das neue Jahr ein

In den letzten beiden Jahren gab es nur einen virtuellen Lauf. 2022 gibt es den ältesten Silvesterlauf Österreichs wieder im klassischen Format. Am 31. Dezember wird in Hirtenberg zum insgesamt 59. Mal laufend in das neue Jahr gerutscht. Höhepunkt ist der Hauptlauf über sieben Kilometer. Dabei laufen die Teilnehmer sechs Runden durch die Straßen Hirtenbergs. Am Start sind nicht nur zahlreiche Hobbyläufer, sondern traditionell auch Profiläufer aus dem In- und Ausland. Los geht es am Silvestertag um 12 Uhr. Der Start- und Zielbereich des Laufes befindet sich traditionell am Kirchenplatz.

Start mit Kinder- und Jugendläufen

Bereits zuvor eröffnen die Knirpse um 11.20 Uhr das Laufspektakel. Um 11.30 Uhr ermitteln die Mädchen und Burschen in der Schülerklasse ihre Sieger. Nähere Information und die Anmeldungen finden Sie unter silvesterlauf.union-hirtenberg.at.