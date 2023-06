Skalicky ist die Schneeberg-Königin

Das Team der Sportunion Pfaffstätten, dieses Mal bestehend aus Susanna Skalicky, Harald Kolm, Christian Riedl und Stefan Winkelmayer, machte sich im Rahmen der Niederösterreichische Landesmeisterschaften im Berglauf des 26. Schneeberglaufes auf um den Titel zu holen.

Auf einer Strecke von genau 10 km galt es 1200 Höhenmeter zu bewältigen, interessante Side-Challenge, hier beim Schneeberglauf versucht Mensch auch immer Maschine zu schlagen. Für den Schneeberglauf wird hier die „alte“ Zahnradbahn aus der Garage geholt. Diese zu schlagen ist nur den zwei Läufern aus Kenia gelungen.

Kolm war zum ersten mal beim Schneeberglauf und konnte sein Ziel (unter 1:30h) gut erreichen - Zielzeit 1:27:30h, Gesamtrang 63. Für ihn bedeutete diese Zeit den 8. Platz bei der Landesmeisterschaft in der Klasse M45.

Riedl war schon vor ein paar Jahren am Start beim Schneeberglauf gestanden, er wusste also was auf Ihn zukommen sollte. Aber auch er konnte sein erklärtes Ziel (zwischen 1:20h und 1:30h) gut erreichen: Zielzeit 1:27:26h, Platz 61. Gesamt und in der AK M30 Platz 8, für ihn bedeutete das zwar den undankbaren aber sensationell guten 4. Platz bei der NÖLM in der Klasse M35.

Winkelmayer war ebenso wie Riedl schon vor Jahren am Start gestanden und hatte außerdem eine Woche zuvor den Lauf einmal im Training absolviert. Sein Ziel war damit klar (unter 1:15h sollte es sein). Und es war ein guter Tag für Winkelmayer. Endzeit 1:12:45h Platz 16. 3. Platz M30 und bei der NÖ Landesmeisterschaft bedeutete diese Zeit sogar den Landesmeistertitel in der Klasse M35. Ein super Tag und sensationelles Ergebnis für Winkelmayer, nach Gold im Jahr 2022 auf 10 km nun also das zweite Gold. Die Show gehörte im Schneebergland aber ganz klar einer anderen Pfaffstättner Athletin.

Skalicky, tatsächlich zum ersten mal beim Schneeberglauf, war eine Klasse für sich. 1:22:19 bedeutete Gesamtsiegerin beim 26. Schneeberglauf in Ihren Klassen und eine Premiere: Pfaffstätten hat eine Landesmeisterin. Zum ersten mal in der Geschichte der Sportunion Pfaffstätten. Besonders schön: Neben NÖ-Gold auch ein super Andenken. Ein Stück Zahnradbahnschiene in Pokalform.

Ebenfalls zu erwähnen ist aber auch Martin Felbermaier, zeitgleich fand auch der 11. Schneebergtrail statt. 31,5 km mit 2.060 Höhenmeter waren da zu bewältigen und auf diesen unter anderem den Fadensteig bergauf. Felbermaiers Zeit: 05:08:05. Dies bedeutete Platz 58. Gesamt und den guten 15. Platz in der AK M40.