Stadtlauf feiert Rekordfeld

Noch nie waren so viele Personen in Baden laufend dabei: Bereits zum 23. Mal wurde der Badener Sparkassen Stadtlauf presented by TUI in der schönen Badener Innenstadt veranstaltet. Insgesamt nahmen über 1600 Läufer jeden Alters bei den neun Bewerben teil. Das Veranstaltungsteam rund um die Badener Eventagentur „HSG Events“ und den „Baden Black Jacks“ bot neben den beliebten Läufen außerdem ein umfassendes Entertainment-Programm für die ganze Familie.

Besonders erfreulich war die hohe Beteiligung an den Kinder- und Jugendläufen. Hier zeigten die jungen Talente ihr Können und gaben ihr Bestes, um sich Top-Platzierungen zu erkämpfen. Es ist sehr erfreulich, welche Begeisterung und Ehrgeiz, die jungen Läufer an den Tag legten.

HSG Events Geschäftsführer Dominik Gschiegl: „Wir freuen uns sehr, dass der Badener Sparkasse Stadtlauf zu den alljährlichen Fixpunkten in Baden zählt. Es ist Jahr für Jahr toll, so viele sportliche Familien bei uns begrüßen zu dürfen! Über 700 angemeldete Kinder zeigen wie wichtig dieser Event für unseren Nachwuchs ist.“

Projektleiter Richard Rohr: „Ein großes Dankeschön geht an unsere Haupt- und Titelsponsoren die Sparkasse Baden, TUI, Sojarei, Engel & Völkers, Decathlon, Arbeiterkammer NÖ, die den Badener Stadtlauf unterstützt haben! Wir bedanken uns außerdem herzlich bei der Stadtgemeinde Baden und der der Stadtpolizei Baden für die organisatorische Unterstützung.“

Über 3000 Beine waren aus 16 Nationen von einem Jahr bis 81 Jahren dabei. 300 Gitter wurden aufgestellt, 300 Laufmeter Sponsorenbanner montiert, 2km Stromkabeln verlegt und über 2.000 Liter Wasser bzw. isotonische Getränke ausgeschenkt. 20 Polizisten, 40 Ordner und viele freiwillige Helfer machten den Event zu einem riesen Erfolg.

Um den Badener Sparkassen Stadtlauf presented by TUI zum unvergesslichen Gesamterlebnis für Groß und Klein zu machen, gab es viele tolle Highlights: Die Kleinsten konnten sich beim Kinderentertainmentprogramm by Kinderwelt.at, den Hüpfburgen und Kinderschminken austoben. Kostenlose Physiotherapie und Massagen gab es vom Physioteam rund um Denis Schneider und Holdhaus Nord. Mit DJ und Musik entlang der Strecke ließ die Motivation außerdem nicht lange auf sich warten.