„Nach der Reihe sind nun leider auch der Thermentrophy die Veranstaltungen weggebröckelt, weshalb wir nach 2020 trotz aller Bemühungen mit wirklich schwerem Herzen auch heuer unseren beliebten Laufcup aussetzen müssen“, offenbart Trophy-Administrator Daniel Szinovatz zerknittert.

Bereits stark Corona-dezimiert wollte man den treuen Teilnehmern ja 2021 eine noch kurzfristig in den Spätsommer verlegte, kleine „Thermen Trophy light“ mit sieben Bewerben anbieten. Zumindest vier Teilnahmen hätte es dabei gebraucht, um in die Cup-Wertung zu kommen. Die Sinnhaftigkeit einer diesjährigen Gesamtwertung wurde nun mit den kürzlich bekannt gegebenen Absagen des Heiligenkreuzer Wappenlaufs, des Traiskirchen Runs und des Sollenauer Fit For Life-Laufs endgültig verneint.

Cupwertung hätte nur wenig Sinn

Daniel Szinovatz: „Bei nur vier verbliebenen Läufen - davon einer am selben Tag, an dem auch der populäre Wien-Marathon stattfindet - macht eine ernstzunehmende Cupwertung tatsächlich nur mehr wenig Sinn. Für eine wirklich aussagekräftige Rangtabelle würden heuer wohl über alle Altersklassen gesehen zu wenige Läufer die geforderte Mindestanzahl an Teilnahmen erreichen.“

Das Veranstalterkollegium hat sich deshalb dazu entschlossen, die noch ausstehenden Läufe 2021 wie geplant als Einzelbewerbe ohne eine Thermentrophy-Gesamtwertung durchzuführen. Im nächsten Jahr soll für die Läufer wieder eine vollständige und gewohnt hochprofessionelle Thermentrophy mit rund zehn Läufen organisiert werden.

Die noch stattfindenden Läufe

• 05.09. Stadtlauf Baden

• 12.09. VeloRun Baden

• 26.09. EVN Windpark Run Tattendorf