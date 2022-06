Thermentrophy: Vorletzter Halt Tattendorf

Werbung

Am Sonntag findet in Tattendorf der vorletzte Lauf der heurigen Thermentrophy statt. Los geht es um 9 Uhr mit dem Knirpse-Lauf über 400 Meter. Im Anschluss gibt es dem Kinderlauf (9.15 Uhr) und Schüler-Run (9.30 Uhr). Um 10 Uhr folgen die Hauptläufe – Schneebergblicklauf (fünf Kilometer) und St. Laurentlauf (zehn Kilometer).

Vojta startet in Tattendorf

Der derzeit schnellste Österreicher über die 10.000 Meter wird an den Start gehen. Andreas Vojta hat letzte Woche die Qualifikation für die Europameisterschaft in München mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 28:06:88 Minuten geschafft und kann somit ohne Druck die kommenden Termine recht gut planen. "Da hat unser St. Laurent-Lauf gerade gut hineingepasst", freut sich ein erleichterter Organisationchef Peter Stampfl, hatte doch Sebastian Frey kurzfristig seine Teilnahme absagen müssen. "Neben Andreas Vojta und Caroline Gitonga werden wieder zahlreiche weitere Spitzenläufer und hoffentlich viele Hobbyläufer beim Lauf Event in der Rotweingemeinde mit dabei sein", wünscht sich Stampfl. Die Online-Anmeldung ist bis Samstag geöffnet, Nachnennungen sind am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag bis eine halbe Stunde vor Rennbeginn möglich.

Ein Lauf für erneuerbare Energie

Aufgrund der aktuellen Situation im Bereich der Energie haben sich die Veranstalter entschlossen, auch im Rahmen des St. Laurent-Laufes eine Aktion für den Ausbau erneuerbarer Energien zu starten. Um 9.45 Uhr vor dem Hauptlauf werden beim Energiewende Promotion Lauf österreichische Politiker aller Parteien am Start stehen, um ein Zeichen für Aktionen wie "Raus aus dem Öl und Gas" zu setzen oder die "Erneuerbare Energiegemeinschaft Thermenstrom" bekannt zu machen. Wir erwarten Vertreter aus dem Umweltministerium sowie regionale und lokale Politiker, die sich für eine rasche Umstellung auf erneuerbare Energien einsetzen.