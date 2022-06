Vojta siegt in Tattendorf

Werbung

Die Favoriten setzten sich bei der elften Auflage des St. Laurent-Laufs in Tattendorf durch. Andreas Vojta, Österreichs schnellster Mann über die 10.000 Meter, siegte am anspruchsvollen Gelände mit vielen engen Kurven, Asphalt-, Schotter- und Wiesenwegen, in 31:11 Minuten. Isaac Kosgei war für den Olympiastarter aber ein ebenbürtiger Gegner. Der Kenianer wurde in 31:20 Zweiter. Eine sensationelle Leistung bot Caroline Gitonga, die mit 33:22 die Damen-Klasse überlegen gewann. Die Zeit hätte auch zu Rang drei bei den Herren gereicht.