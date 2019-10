Für Martin Leirer von den „Triheroes ASKÖ NÖ“ waren es zuletzt abwechslungsreiche Wochen. Zum einen war der Ausdauersportler als einer von über 250 Läufern bei der Premiere des EVN Windpark Runs in Tattendorf selbst am Start, zum anderen war der Oberwaltersdorfer dann bei der 2. Auflage des Fontanalaufs auch noch als Organisator gefordert.

In beiderlei Hinsicht waren es erfolgreiche Wochen für Leirer: Denn der ASKÖ NÖ-Coach konnte sich gleich als erster Sieger des Windpark Runs verewigen, setzte sich auf dem schnurgeraden „dead straight track“ über zehn Kilometer in 36 Minuten vor Helmut Gass (36:16) und Reinhard Mayer durch (38:20). Bei den Frauen war über die längere Distanz Natascha Marakovits die Schnellste (45:09), gefolgt von Sabine Mühl (46:18) und Swetlana Wagner (49:35). Auch als Organisator hatte Leirer Grund zur Freude: Die 2. Auflage des Fontanalaufs durch den Golfclub erfreute sich wiederum großer Beliebtheit. Neuerlich nahmen über 400 Laufbegeisterte – von jung bis alt – teil. Sportlich musste sich Leirer diesmal aber geschlagen geben – Gass übte Revanche. Der 44-Jährige behauptete sich im Hauptlauf über 8,6 Kilometer in 29,55 Minuten, Veranstalter Leirer landete in 31:07 Minuten dahinter. Dritter wurde Bernard Steiner (31:25). „In Tattendorf hatte ich frische Beine, heute waren nach einer Runde durch den Stress mit den Vorbereitungen meine Beine etwas leer“, lächelte Leirer.

Bei den Frauen setzte sich Manuela Dungl im Hauptlauf durch (33:45), siegte vor Dorothee Bauer (38:20) und Monika Windisch (39:16). Sowohl Dungl als auch Gass standen schon bei der Premiere des Fontanalaufs im letzten Jahr am obersten Platz des Podesttreppchens. Beim „Spendenlauf & Walk powered by Georg Nemeth Werkzeugmaschinen GmbH“ über 4,3 Kilometer wurde auch heuer wieder für die Jugend der Gemeinde Oberwaltersdorf gelaufen. So konnten vom Hauptsponsor Georg Nemeth jeweils 862 Euro für die Feuerwehrjugend bzw. den Nachwuchs der Triheroes überreicht werden.