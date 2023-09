Bronze für Hirtenberger

Bei der NÖ Leichtathletik Mehrkampfmeisterschaft in der Südstadt war der ULC Hirtenberg im Siebenkampf der Klasse U16 mit je einer Burschen- und Mädchenmannschaft am Start. Die leicht erkrankte Romy Prager startete mit guten 1,50m im Hochsprung. In weiterer Folge kam sie aufgrund der Verkühlung nicht mehr an ihre Bestleistungen heran und musste krankheitsbedingt passen. Eine starke Leistung lieferte die erst 13-jährige Julia Gruber ab. Mit persönlicher Bestleistung von 1,26m im Hochsprung und dem Sieg von 2:35,80 Minuten im 800m Lauf ist sie ein Versprechen für die Zukunft. Diskusstaatsmeisterin Sara Mehinbasic zeigte, dass sie auch einen Siebenkampf absolvieren kann.

Maya Zelenka vervollständigte das Mädchenteam des ULC Hirtenberg. Bei den Burschen sah man konstant gute Leistungen. Florian Ritter sprang im dritten Versuch 5,11m. Mit der persönlichen Bestleistung von 3.501 Punkten freute er sich über seinen vierten Gesamtplatz. Raphael Erhart als Zehnter und Alexander Resinger als Elfter konnten mit einigen Bestleistungen aufzeigen. In der Mannschaftswertung ergab dies Platz drei und der Jubel über die gewonnene Bronzemedaille war groß.