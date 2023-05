Hirtenberger Leichtathletik-Nachwuchs trumpft auf

Beim Erich Racher Meeting in St. Pölten stellten die Jugendlichen des ULC Hirtenberg ihre bereits gute Form unter Beweis. In der U16 Klasse übertraf Romy Prager mit 10,16m das Limit für die österreichische Meisterschaft von 10m und belegte damit Platz zwei vor Sara Mehinbasic mit 9,89m. Im Hochsprung schloss Romy Prager mit 1,45m an ihre Vorjahresleistungen an und wurde Zweite. Sara Mehinbasic zeigte sich im Diskuswurf stark verbessert und landete mit 30,54m ebenfalls auf den 2. Platz. In der U14 Klasse freute sich Julia Gruber über ihre Bestleistungen im Weitsprung (4,13m) und Vortexwurf (38,98m).Die erst 10-jährige Sarah Erhart legte im 3-Kampf (60, Weitsprung, Vortexwurf) mit 1.056 Punkten eine Talentprobe ab und freute sich über ihren 6. Platz.

Erfolgreiche Langstaffel

Der ULC Hirtenberg ging in der 3x800m Staffel der weiblichen Klasse U18 an den Start. Mehrkämpferin Romy Prager ging als Erste ins Rennen und schickte Maya Zelenka als Zweite auf die Reise. Maya konnte 3 Konkurrentinnen überholen und übergab als Führende an Marleen Haimberger. Diese musste nur noch die Staffel des ULC Mödling vorbeiziehen lassen. Die Freude über die gewonnene Silbermedaille war nicht nur bei den Mädchen groß.

Bei der Hindernis-Landesmeisterschaft am Freitag in der Südstadt gewann Maya Zelenka in der U16-Klasse über 1.000m die Goldmedaille und freute sich über ihren ersten Landesmeistertitel. Mehrkämpferin Romy Prager und Florian Ritter waren mit ihrem 8. Bzw. 6.Platz auch zufrieden. Julia Gruber gewann in der U14 Klasse die Bronzemedaille. Bastian Ritter verpasste Platz drei denkbar knapp.

Zelenka mit ÖM-Limit

Maya Zelenka nahm am Samstag in Kapfenberg das Limit von 3:28 Minuten im 1.000m Lauf in Angriff. Mit einem couragierten Rennen und einem starken Schlusssprint blieb die Stoppuhr bei 3:23,20 Minuten stehen. Die Freude über das Erreichen des Limits war entsprechend groß.

Im Rahmen der ASKÖ-Meisterschaft in Ternitz waren von ULC Hirtenberg Romy Prager, Sara Mehinbasic, Julia Gruber und Florian Ritter am Start. Romy Prager waren die 1.000m Hindernis vom Vortag nicht anzumerken. Im Hochsprung knackte sie mit 1,50m das ÖM-Limit von 1,47m klar. Die 3kg schwere Kugel wuchtete sie auf die tolle Weite von 10,55m und Gewann diese Disziplin klar von Sara Mehinbasic mit 9,57m. Auch Florian Ritter gelang mit 9,94m im Kugelstoßen eine neue persönliche Bestleistung. Im Hochsprung flog er erstmals über 1,50m. Julia Gruber gewann den 800m Lauf der Klasse U14 in 2:42,47 Minuten.