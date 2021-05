Bei der U14-Landesmeisterschaft zeigte das Team des ULC Hirtenberg eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Im Speerwurf gewann Florian Ritter mit 28,46 Meter die Silbermedaille. Sein Bruder Bastian war mit Platz fünf und 21,34 Meter auch zufrieden. Luca Pöltl belegte bei seinem ersten Wettkampf den zehnten Platz. Im Weitsprung verpasste Florian Ritter mit 4,53 Meter die Bronzemedaille um 13 Zentimeter. Bastian Ritter (3,70 Meter) und Pöltl (3,65 Meter) schafften persönliche Bestleistungen.

Zelenka mit Speerwurf-Überraschung

Im 60 Meter-Lauf war Sara Mehinbasic mit 9,05 Sekunden die schnellste ULC-Läuferin, gefolgt von Romy Prager (9,20), Julia Gruber (9,90) und Maya Zelenka (10,20). Im Weitsprung knackte Prager mit 4,01 Meter die Vier Meter-Marke. Zelenka war mit 3,91 Meter knapp dahinter. Mehinbasic kam auf 3,74 Meter und Gruber sprang 3,58 Meter.

Bei ihren ersten Speerwurfwettkampf überraschte Zelenka mit 18,49 Meter und wurde damit Siebente. Für Prager bedeuteten die 17,87 Meter Platz zehn. Gruber bot eine Top-Laufleistung über 800 Meter. Ihre 2:46,53 Minuten bedeuteten persönliche Bestleistung und den Gewinn der Bronzemedaille.

Haimberger präsentiert sich in Topform

Weiter in Hochform präsentierte sich U16-Läuferin Marleen Haimberger mit zwei persönlichen Bestleistungen. Im 80 Meter Hürdenlauf lief sie in 14,50 Sekunden durchs Ziel. Bei ihrem Sieg im 1.000 Meter blieb die Uhr bei 3:17,51 Minuten stehen. Schon eine Woche zuvor war sie bei der Österreichischen Hindernismeisterschaft in Wien am Start.

Haimberger zeigte sich stark verbessert, vor allem am Wassergraben. Auch die Laufeinteilung stimmte, so lief sie noch eine schnelle Schlussrunde und freute sich über eine persönliche Bestleistung. Mit ihrer Zeit von 8:08,55 Minuten verpasste sie als Vierte eine Medaille nur knapp.