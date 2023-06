Bei den Österreichischen Mehrkampf-Meisterschaften zeigte Romy Prager mit neuer Bestleistung auf. Bei den Siebenkampfmeisterschaft der Klasse U16 war Romy Prager vom ULC Hirtenberg am Start. In den Disziplinen am Samstag 80m Hürdenlauf, Weitsprung, Speerwurf 100m Lauf und am Sonntag Hochsprung, Kugelstoßen und 800m Lauf konnte sie ihre Bestleistung von 3.574 Punkten auf 3.867 Punkten verbessern. Im Kugelstoßen gelang ihr mit 10,81m sogar ein Disziplinsieg.