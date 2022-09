Stolze Hirtenberger Bilanz bei Landesmeisterschaft

Werbung

Trotz der Müdigkeit vom Trainingslager in Obertraun zeigten sich Maya Zelenka, Romy Prager, Marleen Haimberger und Julia Gruber bei der Union-Landesmeisterschaft in St. Pölten in guter Form. Zelenka gewann in der Klasse U16 mit einem starken Schlusssprint die 800 Meter in persönlicher Bestzeit von 2:37,34 Minuten.

Dies gelang auch Marleen Haimberger in der Klasse U18. Prager gewann das Kugelstoßen mit starken 10,85 Meter. Im Diskuswurf bekam sie für 20,01 Meter und im 60-Meter-Hürdenlauf für 9,71 Sekunden je eine Bronzemedaille. Auch Julia Gruber stand am „Stockerl.“ Im 600-Meter-Lauf lief sie mit der Zeit von 1:55,01 Minuten auf dem dritten Platz.

Bastian Ritter überraschte im Diskuswurf mit einer guten Technik. Seine 18,41 Meter bedeuteten im Endklassement Rang neun. Im 600-Meter-Lauf gewann er das interne Duell gegen Fabian Lafferl hauchdünn. Lafferl freute sich über persönliche Bestleistungen über 60 Meter und 600 Meter, sowie im Weitsprung.