Zwei Goldene für Hirtenberg

Bei der Österreichischen Leichtathletik-Meisterschaft in Kapfenberg war dies das erfolgreichste Wochenende des ULC Hirtenberg seit über 10 Jahren. Das Trainingslager in Obertraun und das Spezialtraining mit Wurftrainer Klaus Moser zeigte bereits Wirkung. Sara Mehinbasic setzte sich im Diskuswurf der Klasse U16 mit 37,07m gegen ihre Konkurrentinnen durch und bekam die Goldmedaille. Romy Prager schraubte ihre Bestleistung im Kugelstoßen auf sensationelle 11.77m und freute sich ebenfalls über die gewonnene Goldmedaille. Florian Ritter, noch leicht durch eine Verletzung gehandicapt, konnte mit zwei sechsten Plätzen durchaus zufrieden sein. Er kam über die 300m Hürden in 46,66 Sekunden nahe an seine Bestleistung heran.

Im Speerwurf flog der 600g schwere Speer auf 38,55m. In der U20-Klasse komplettierte Marleen Haimberger mit ihrem fünften Platz im 5000m Lauf das erfolgreiche Wochenende des ULC Hirtenberg. Die 4x100m Staffel der Mädchen U16 mit Romy Prager, Maya Zelenka, Julia Gruber und Sara Mehinbasic kam in 56,77 Sekunden mit persönlicher Bestzeit ins Ziel.