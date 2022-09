Live: Titelkampf mit TC Bakl Weigelsdorf

Werbung

Auf der Anlage des Klagenfurter LC spielen ab Freitag (11 Uhr) die vier besten Damen- und Herren-Teams um die Titel in der heimischen Bundesliga. Als einziger NÖ-Vertreter sind die Damen des TC Bakl Weigelsdorf am Start. Im Halbfinale treffen Veronika Bokor und Co. auf Titelverteidiger und Favorit Linz. Im Frühsommer war es schon eine kleine Überraschung, dass die Damen aus dem Bezirk Baden überhaupt den Einzug ins Halbfinale schafften. Ein Sieg gegen die Oberösterreicherinnen wäre nun eine Sensation. Das zweite Semifinale bestreitet Ried/Innkreis und Veranstalter Klagenfurt. Bei den Herren wird es am Samstag (11 Uhr) ernst. Irding fordert den Wiener Athletikclub. Mauthausen matcht sich mit Radstadt. Die Finalspiele folgen am Sonntag (11 Uhr).

Alle drei Turniertagen werden auf oetv.at live übertragen: https://www.oetv.tv/