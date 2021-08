"Das spektakulärste Rennwochenende des Jahres", schwärmt Vielläufer Rolf Majcen. Doch nicht nur das spektakulärste, sondern auch das intensivste Rennwochenende liegt hinter dem Teesdorfer. An zwei Tagen bestritt er drei Bewerbe. Los ging es Rangersddorf/Mölltal. Beim 5,2 Kilometer langen Berglauf galt es 920 Höhenmeter zu überwinden. Das Ziel lag am Marterle, der höchstgelegenen Wallfahrtskirche Österreichs. Majcen holte sich im sehr steilen Gelände den Tagessieg. Danach ging es gleich ins Auto. "Am Weg nach St. Wolfgang am Wolfgangsee bin ich im Urlauberstau gestanden, bin gerade noch rechtzeitig angekommen", war Majcen um 16 Uhr wieder an der Startlinie.

Zuerst am Podest vorbei, Dann gesiegt

Nämlich beim 7,2 Kilometer langen Schafbergtrail. Bis hinauf zur Schafberg-Bergstation nahmen die Teilnehmer 1.190 Höhenmeter unter ihre Laufschuhe. Trotz der Strapazen des Vormittags landete Majcen in der Altersklasse 50 auf Platz vier, verpasste den Sprung auf das Podest äußerst knapp. Tags darauf war Majcen wieder ausgeruht, schnappte sich beim Goldpokallauf bei Sittendorf den Tagessieg beim fünf Kilometer Bergsprint mit 300 Höhenmetern. "Das waren in 24 Stunden 2.500 super erfolgreiche Berglauf-Höhenmeter", grinst Majcen.