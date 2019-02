Nicht mehr lange, dann fällt auch in den meisten Amateur-Fußballligen der Startschuss für die Frühjahrssaison. Jene Hälfte der Meisterschaft, in der es richtig spannend wird. Titel- und Abstiegskampf spitzen sich Woche für Woche zu – womit auch der Druck auf die Spieler steigt. Situationen, in denen unter Trainern und Co. gerne der Begriff „Mentalität“ seine Verwendung findet – meist als einer der ausschlaggebenden Gründe für Sieg oder Niederlage. Doch was ist Mentalität eigentlich genau?

Für den akademischen Mentalcoach Wolfgang Seidl jedenfalls ein oftmals missbräuchlich verwendeter Begriff: „Es wird damit die Einstellung der Spieler gemeint. Das ist aber nur eines von vielen Teilen der mentalen Fertigkeiten.“ Weil Mentalität aber eben schwer „greifbar“ ist, lässt es sich aus gegebenem Anlass auch leicht darauf „ausreden“. Man ist nun einmal mental gut drauf – oder eben nicht. Das lässt Seidl so natürlich nicht stehen: „Zu sagen ‚es war nicht mein Tag‘ ist mir zu wenig. Es gibt immer einen Grund. War ich zu sehr angespannt oder zu wenig? War ich nervös? War ich nicht positiv genug eingestellt?“

In die Zone der idealen Leistungsfähigkeit

Dinge, die sich im Kopf abspielen, aber trainierbar seien wie auch die Physis. Seidl, der neben Bundesliga-Profis unter anderem den mehrfachen österreichischen Ironman-Sieger Michi Weiss betreut, erklärt: „Es geht darum, bewusst in die Zone der idealen Leistungsfähigkeit einzusteigen.“ Dafür hat Seidl auch eine eigene Formel: Leistung = Potenzial - Störfaktoren. Zu den Störfaktoren gehören etwa Selbstzweifel, mangelnde Einstellung (zum Beispiel wenn man als Ersatzspieler die Geduld verliert und nicht mehr bereit ist die volle Leistung abzurufen) oder private Probleme.

Diese Störfaktoren gilt es mit mentalem Training so gering wie möglich zu halten. Doch wie kann man sich solche Trainingseinheiten vorstellen? Seidl gewährt Einblicke: „Zunächst gibt es ein Gespräch, wo Probleme, Herausforderungen und Ziele erhoben werden, dann geht es an die Arbeit, die sehr praxisorientiert ist. Man darf sich das nicht vorstellen wie beim Psychologen auf der Couch.“

Atemtechniken oder motivierende Selbstgespräche seien so Methoden, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. „Ronaldo ist da ein gutes Beispiel. Wenn er einen Freistoß schießt, macht er ein, zwei tiefe Atemzüge, um alles andere auszublenden. Das sind Dinge, die er sich antrainiert hat“, so Seidl. Gerade im Profi-Fußball ortet der gebürtige Steirer in Sachen mentales Training noch gehörigen Aufholbedarf. Aber auch im Amateurbereich könne man sinnvoll arbeiten – im Idealfall präventiv.

„Viele Vereine kommen auf mich zu und sagen: ‚Wir sind im Abstiegskampf und brauchen mentale Unterstützung‘. Man kann dann schon kurzfristig was machen, aber am Ende ist es ähnlich dem körperlichen Training, es braucht Zeit um nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Außerdem ist es mein Ziel, Sportler zur Eigenverantwortung zu bringen und nicht vom Coach abhängig zu machen“.