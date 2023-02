Kein Schlag zu hart für Christian Draxler

Werbung

Er musste am Samstag einiges einstecken. Das Blut strömte ihm über das Gesicht. Und am Ende schmerzte die erste Niederlage als Pro. Christian Draxler war im Rahmen der Vendetta Fight Night im Wiener Hallmann Dome gegen den Georgier Tabatadze unterlegen. „Es war ein harter Kampf über drei Runden“, resümierte Draler auf seinen Social Media-Kanälen. „Obwohl ich den Sieg nicht errungen habe, bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben und bereit für die nächste Herausforderung.“

„Niederlagen gehören zum Leben dazu, aber sie definieren uns nicht.“ Christian Draxler MMA-Fighter aus Vöslau

Einen Dank richtete Draxler, der zuvor während seiner Profi-Karriere bei 17 Siegen und sieben Unentschieden hielt, an sein Team und seine Fans: „Niederlagen gehören zum Leben dazu, aber sie definieren uns nicht. Gemeinsam werden wir weiterkämpfen und uns immer wieder aufrappeln, bis wir unsere Ziele erreicht haben“, blickt Draxler voraus.