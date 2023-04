Ende einer erfolgreichen Karriere: Edelbacher geht vom Gas

Werbung

Sittendorf und Roland Edelbacher. Das ist eine besondere Beziehung. Hier ist der Schwechtbacher Lokalmatador. Hier ist die Lieblingsstrecke des dreifachen MX2-Staatsmeisters. Doch 2023 wird alles anders. Der 23-Jährige legt als Streckendesigner Hand an. An der Startlinie steht der 23-Jährige nicht. Anfang April gab Edelbacher auf Social Media überraschend sein Karriereende bekannt. Die NÖN fragte nach.

Nach einem weiteren Bandscheibenvorfall war es eine wohlüberlegte Entscheidung: „Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Es war eine super schöne Zeit. Am Ende geht die Gesundheit aber einfach vor. Motocross war mein Leben. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt.“ Edelbacher arbeitet nun bei den österreichschen Bundesforsten: „Natürlich tut es irgendwie weh, dass es jetzt zu Ende ist, aber ich glaube trotzdem, dass es für mich der richtige Weg ist.“

„Es bleibt mir nur Danke zu sagen“

Edelbachers Karriere war vor allem auf nationaler Ebene höchst erfolgreich. Von 2016 bis 2018 war er in der MX2-Klasse fast unschlagbar, hinterließ auch international Eindruck. Doch immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. In der vergangenen Saison hatte er seinen vierten Titel bei Ö-Meisterschaften vor Augen. Im letzten Rennen wurde er damals noch abgefangen. Groll hegt er keinen, im Gegenteil: „Es bleibt mir einfach Danke zu sagen, bei all meinen Unterstützern und Sponsoren, die das möglich gemacht haben. KTM überließ den nunmehrigen Ex-Werksfahrer eine Maschine. „Mit der werde ich auch weiterhin ab und zu auf den Trainingsstrecken unterwegs sein.“