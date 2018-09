Es ist vollbracht: Roland Edelbacher kürte sich mit einem sensationellen Doppelsieg in Oberdorf zum dritten Mal in Serie zum Staatsmeister in der MX 2 Klasse.

Am vorletzten Rennwochenende – das Finale der österreichischen Meisterschaften findet kommendes Wochenende in Kirchschlag statt – sicherte sich der 19-Jährige vorzeitig den Titel. „Den Meistertitel mit einem Doppelsieg zu holen ist das Schönste, was passieren kann. Es machte richtig Spaß, auf der Strecke der Lackner zu fahren“, jubelte der alte und neue Staatsmeister.

Auch in der „Königsklasse“ MX Open stellte der KTM-Testfahrer sein Können unter Beweis, feierte einen Sieg im ersten Lauf. Für eine Spitzenplatzierung in der Tageswertung der MX Open reichte es aber nicht, weil der Allander in Lauf zwei zu Sturz kam.