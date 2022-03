Nach NÖ-Derby: Wr. Neustadt Erster, Baden unter Druck

Nach dem Einzug ins Europe Cup-Finale präsentierte sich Wr. Neustadt auch bei der Rückkehr in die nationale Liga von der besten Seite. Am Mittwoch feierten die Mannen von Trainer Martin Doppler bereits einen klaren 4:0-Sieg über Linz. Dabei gab der Kroate Frane Kojic sein Comeback. Neustadts Nummer eins war nach dem Europacup-Fight in Spanien von Verbrechern verprügelt und vorsätzlich verletzt worden. Kojic meldete sich trotz einer Muskelverletzung im Bereich der Rippen mit einem 3:1-Erfolg gegen Jeremy Hazin zurück. Tomas Konecny, Felix Wetzel und das Doppel Konecny/Kojic hatten ebenso keine Probleme.

BAC-Herren im direkten Duell gegen Kapfenberg

Eine härtere Aufgabe erwarteten sich die meisten beim Industrieviertel-Derby gegen Baden. Doch die Partie begann gleich mit einer faustdicken Überraschung. Felix Wetzels bezwang Badens Top-Spieler Amirreza Abbasi in fünf Sätzen. Konecny (gegen Arya Amiri) und Kojic (gegen Aidos Kenzhigulov) gaben keinen Satz ab. Bereits das Doppel stellte den Derbysieg sicher. Konecny/Wetzel schlugen Abbasi/Kenzhigulov mit 3:2. Damit erobert Wr. Neustadt die Tabellenspitze zurück.

Für Baden kam es hingegen ganz bitter. Linz schaffte mit einem Sieg gegen Salzburg eine kleine Sensation, somit geht es am morgigen Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den Tabellensiebenten Kapfenberg um sehr viel. Bei einer Niederlage fällt der BAC hinter die Obersteirer zurück und muss gegen Kennelbach in die Relegation. Bei einem Remis muss Baden das Ergebnis der Nachtragspartie Kapfenberg gegen Stockerau abwarten. Nur bei einem Sieg haben die Meixner-Mannen den Klassenerhalt fix.