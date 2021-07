Trotz anfänglicher leichter Regenschauer erwies sich die Nacht des Pferdes und der Donnerstagabend-Termin wieder als Publikumsmagnet: Zusätzliche Attraktionen wie die Showtruppe "Moments in Black" , zwei Minitraber-Rennen und ein grandioses Feuerwerk der Firma Buryan am Schluss zog nicht nur die Fans des Trabrennsportes auf die historische Badener Trabrennbahn.

Wie manche Besucher sagen, ist Baden auch ein riesiger Heuriger, diesmal mit dem Weinstand des Weingutes Karner aus Donnerskirchen mit dem hervorragenden Rotwein Cuvee "Tundolt Noir".

Kiwi hatte Fortuna auf ihrer Seite

Sportlich dominierte der ehemalige deutsche "Silberhelm" Torsten Tietz, der nach Stationen in Recklinghausen und Berlin (und vielen Auslandsstarts) jetzt bei der bayrisch-österrreichischen Trainergemeinschaft Gramüller und Sparber angedockt hat. Der deutsche Spitzenfahrer fiel vor allem durch bedingungsloses Vorwärtsfahren auf.

Im höchstdotierten der vier PMU-Rennen über 2.100 Meter sprang gleich nach dem Start der hohe Favorit Oscar de Jan R (Thomas Pribil) ein, Tietz sicherte sich mit der vierjährigen deutschen Stute Kiwi Fortuna die Spitze und führte das Feld an. In der letzten halben Runde griff, wie zu erwarten, Erich Kubes mit Dellaria Venus an, aber dank der hohen Finisherqualitäten des Deutschen kam er nicht vorbei und musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Tietz macht das Double perfekt

Auch das PMU-Rennen mit der zweithöchsten Dotation wurde eine Beute des deutschen Catchdrivers: Von Startposition eins weg nahm Boogie Pat mit Dominik Duda die Spitze ein. Tietz mit Fan des Jalousie war schon bald an zweiter Stelle auszunehmen und verdrängte Boogie Pat von der Spitze. Auch ein gefährlich aussehender Angriff von Mario Zanderigo mit Fantastic Chalerie konnte den Sieg des Deutschen nicht verhindern.

Mayr holt sich den Auftaktsieg

Bereits im ersten Rennen kamen über die Steherdistanz von 2.600 Meter neun gute "Internationale" in einem Bänderstart an den Ablauf, wobei Kronprinz Rudolf mit Josef Gruber junior als frischer Sieger favorisiert wurde. Nach anfänglicher Führung von Dandy Venus (Hubert Brandstätter) ergriff Carsten Milek mit dem tschechischen Wallach Nanoko OV die Initiative und führte längere Zeit mit schönen Gängen.

Conny Mayr machte ihren Rebound flott und eroberte die Spitze. Unter starken Hilfen ihrer Fahrerin sicherte sich die Tochter des "ewigen Champions" den Sieg, wobei Gruber junior bei seinem Angriff außen mit Kronprinz Rudolf nicht ganz herankam.

Vielfältiges Rahmenprogramm

"Moments in Black" bot den Zuschauern unter anderem ein barockes Pferdekarussel (mit entsprechenden Gewändern der Reiterinnen) mit einem Shire-Horse und einem Friesen sowie "Hohe Schule" am Zügel, vorgetragen von einem Shetland-Pony, alles natürlich in schwarz.

Das Minitraberfahren der Erwachsenen holte sich Amateur Christian Höbart nach einem gut eingeteilten Rennen mit Sandy ziemlich überlegen, sodass er schon vor dem Ziel jubeln konnte. Der nächste Renntag findet erst am Sonntag, dem 25. Juli (ab 15.30 Uhr) mit einem der Höhepunkte der Saison, dem 30. Traber St. Leger ("Derby-Revanche") unter dem Motto "Badener Ascot" statt.

Ergebnisse:

1. Rennen: Rebound mit Cornelia Mayr in 1.17,0 vor Kronprinz Rudolf und Bleu Roi

2. Rennen: Passionate Dream mit Richard Köck in 1.17,4 vor No Gelt Face und Calvados SR

3. Rennen: Fortuna Venus mit Johann Lichtenwörther in 1.18,7 vor Varadero Venus und Varenna

4. Rennen: Contessa Venus mit Nadja Reisenbauer in 1.18,1 vor Xena Venus und Raika Venus

5. Rennen: My Kronos Venus mit Josef Gruber jun. in 1.17,7 vor Pandrocklus Eck und CS Think Pink

6. Rennen: Fanfan de Jalousie mit Thorsten Tietz in 1.16,9 vor Fantastic Chalerie und DJ D'Urfist

7. Rennen: Justice mit Christoph Fischer in 1.15,6(Tagesbestzeit) vor Avanti Royal und Lido

8. Rennen: Kiwi Fortuna mit Thorsten Tietz in 1.17,6 vor Dellaria Venus und How Nice S.R.

9. Rennen: Paytime mit Walter Weinwurm in 1.19,6 vor Elegance und Santiano Viking

10. Rennen (Minitraber): Sandy mit Christian Höbart vor Maxima und Laura

11. Rennen: Cok Jet Venus mit Franz Konlechner in 1.16,6 vor Kiwi's Rascal und Tosca King