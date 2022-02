Nachtragsspiel der Traiskirchen Lions verschoben

Das Spiel am Mittwoch? Abgesagt. Der Nachtragstermin am Sonntag? Ebenfalls geplatzt. Corona wütet weiterhin bei den DC Timberwolves. Damit haben die Traiskirchen Lions am Wochenende spielfrei.

Die Situation bei den Donaustädtern ist weiterhin angespannt. In der Vorwoche waren nur Trainingsspiele zu sechst möglich. Insgesamt hat es seit 22. Jänner acht Spieler und eine Betreuerin erwischt.

Nach und nach würden die Genesenen in den Betrieb zurückkehren. Der Verein hofft, am 9. Februar gegen Oberwart wieder spielen zu können. Die Timberwölfe müssten dann binnen elf Tagen vier Partien bestreiten. Die Nachtragsspiele gegen Traiskirchen und Wels können erst im März - nach der Länderspiel-Pause (20.-28. Februar) - gespielt werden.