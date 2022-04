Herzstillstand: Schiedsrichter bei U12-Spiel wiederbelebt

Werbung

Unfassbar, welche Geschichten der Fußball schreibt. Am Samstagvormittag musste ein Unparteiischer der Schirigruppe Baden (Jahrgang 1991) plötzlich um sein Leben kämpfen. Als er gerade das UPO-Spiel zwischen Weissenbach und Sollenau leitete, brach er plötzlich zusammen und blieb regungslos am Spielfeld liegen. Das Glück im Unglück: Einige Zuschauer reagierten geistesgegenwärtig und erkannten sofort, dass es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelt.

Der Schiri, der als sportlich und körperlich fit beschrieben wird, erlitt einen Herzstillstand. Sofort begannen die Beteiligten mit der Herzdruckmassage und setzten einen Notruf ab. Die ersten Rettungskräfte trafen nach rund fünf Minuten ein: Das First Responder-Team des Roten Kreuzes (Lukas Gruber und Christian Raith) brachte sofort den Defibrillator zum Einsatz. Bereits nach dem ersten Elektroschock fing das Herz des Referees wieder an zu schlagen. „Die Rettungskette hat perfekt funktioniert“, lobt das Rote Kreuz Triestingtal in einem Einsatzbericht das vorbildliche Verhalten der Zuschauer vor Ort.

Schiedsrichter soll in stabilem Zustand sein

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung wurde der Patient mit dem Hubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen. „Gott sei Dank waren Ersthelfer am Platz und die Rettung schnell da. Laut seinem Bruder ist der Schiedsrichter stabil“, ist auch Weissenbachs Obmann Raimund Horvath der Schrecken anzumerken: „Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung.“

Fuat Özmen war als Trainer der Sollenauer U12 in unmittelbarer Nähe, als der Spielleiter nach rund fünf Minuten plötzlich zu wanken begann: „Seine Augen waren verdreht. Ich habe ihn gestützt und zur Seite gelegt, dann hat er erbrochen. Die Kinder haben wir sofort in die Kabine geschickt. Sie haben nicht mitbekommen, was dann noch alles passiert ist. Er ist sehr lange am Spielfeld behandelt worden.“