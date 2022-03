Bezirk Baden: Eine Gala für unsere Sportler des Jahres

Werbung

Die Sportlerinnen und Sportler aus Niederösterreicher bringen – oftmals abseits des ganz großen Rampenlichts – enorme Leistungen. Die NÖN begleitet die heimischen Asse Woche für Woche in ihrer Printausgabe und online Tag für Tag und erzählt ihre Geschichten. Und das wiederum ist Grund genug, um die beliebtesten von ihnen im Rahmen der NÖN-Sportlerwahl auf die Bühne zu bitten. Sie sind damit Vorbilder für jedermann, sich auch selbst sportlich zu betätigen.

220 Sportler aus 62 verschiedenen Sportarten waren bei der NÖN-Sportlerwahl nominiert. Im Bezirk Baden holten Handballer Philip Schuster und Leichtathletin Marleen Haimberger die meisten Stimmen. Nun bekamen die Sportler des Jahres im Rahmen der Gala im St. Pöltner Hypo Panorama-Saal ihre begehrten Siegerplaketten.

Ein Ehrenplatz für die goldene Plakette

Schusters Exemplar hat schon einen ganz besonderen Platz bekommen. „Die steht auf meinem Schreibtisch, neben wichtigen Medaillen, die ich in meiner Karriere gewonnen habe.“ Die Siegerehrung in St. Pölten war für den Rückraumspieler aus zweierlei Hinsicht besonders, einerseits weil es in Corona-Zeiten keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein solches Event überhaupt möglich ist und andererseits „es war schön so viele andere Sportler aus Niederösterreich kennenzulernen, die richtig geile Sachen leisten.“

Philip Schuster über die Sportlerwahl-Gala

Ein bekanntes Gesicht war Vereinskollegin Carina Stockhammer. Die Jags WV-Akteurin gewann die Wahl im Bezirk Wr. Neustadt. Die Jags-Familie gehörte damit zu den großen Abräumern der diesjährigen Sportlerwahl, vor zwei Jahren holte sich bereits Raphael Muck die Goldplakette. Werden weitere Jags in den kommenden Jahren folgen? „Oh ja, da gibt‘s einige aufstrebende Junge, die in den nächsten Jahren in Frage kommen“, macht sich Schuster um seine Fußstapfen keine Sorgen: „Auch wenn die Konkurrenz sehr stark ist.“

Etwa jene aus Hirtenberg, wie in diesem Jahr bereits Lauf-Ass Haimberger bewies.