ÖTTV-Cup 3:1 Sieg: Baden komplettiert das Cup-Viertelfinale

Lesezeit: 3 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: Mario Wanderer

T eil eins im Duell Kuchl gegen Baden geht an die Niederösterreicher. Die Gäste komplettierten mit dem 3:1 in Salzburg das Cup-Viertelfinale. Am Sonntag kommt es in der win2day Bundesliga zur „Revanche“. Außerdem stehen zwei Derbies am Programm: SPG Linz fordert nach dem 4:2 in Stockerau auswärts Meister Felbermayr Wels. Panaceo Stockerau steht nach zwei Saison-Niederlagen nun gegen Vizemeister SolexConsult Wr. Neustadt unter Zugzwang.