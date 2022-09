Oscarello triumphiert beim Badener Saisonabschluss

Werbung

Trotz bereits herbstlichen Wetters strömten nochmals die Besuchermaßen auf die Badener Trabrennbahn, schließlich gab es nicht nur ein interessantes Programm mit dem Championat der Fünf-und Sechsjährigen und dem Zukunftspreis der Zweijährigen, sondern am Glücksrenntag auch als Hauptpreis einen neuen Kia Rio und einem Traberjährling aus der Venus-Zucht zu gewinnen. Das Championat der Fünf- und Sechsjährigen wurde in Erinnerung an den ehemaligen Österreichischen Rennfahrer Otto Stuppacher von seiner Schwester und achtfachen Amateurchampioness Elisabeth Höbart (Stall Gasselseder) gesponsert.

Favorisiert wurde der ehemalige Derbysieger Heck M Eck mit Catchdriver Rudi Haller, der sich auch gleich mit Oscarello (Christoph Fischer) ein wildes Duell um die Führung lieferte. Kurz war Oscarello an der Spitze auszumachen, dann sicherte sich Heck M Eck die vorderste Position und Oscarello war innen Zweiter.

Im Schlussbogen hatte Fischer das Glück, aus der Innenlage frei zu kommen und setzte zu einem fulminanten Finish an, das ihm den Sieg vor Heck M Eck und den ebenfalls gut nachsetzenden Suzi KP (Wolfgang Ruth) und Lido (Karl Höbart) brachte. Diesmal gab es bei der Siegerparade keine „Fischi-Grätsche“ zu sehen, denn der siegreiche Fahrer begleitete zu Fuß seinen Crack auf der Ehrenparade.

Mona Lisa Venus gewinnt den Zukunftspreis

Zunächst war Dilara Venus (Carsten Milek) in Front, die allerdings beim Angriff von Power Vita (Christian Mayr) einsprang. Bei der nächsten Rochade setzte sich Hubert Brandstätter mit der trabsicheren Stute an die Spitze und gab sie auch gegen den Angriff von Power Hill (mit Catchdriver Franz Konlechner, da Champion Gerhard Mayr bei den Europameisterschaften weilte) nicht her und siegte in hervorragenden 1:17,9 Minuten.

Der Stall Kottingbrunn der Familie Karlovatz dürfte mit Mona Lisa Venus ein hochtalentiertes Pferd, das auch schon sehr „fertig“ wirkt, im Stall haben. Das einleitende 2.500 Meter-Rennen „rechts herum“ (also gegen die übliche Rennrichtung) wurde eine Beute von Mentor Venus aus dem Traditionsstall Tiefenbach mit Johann Lichtenwörther. Nach einer Gesangseinlage von Monika Ballwein siegte im „Künstler helfen Künstlern“-Doppelsitzerfahren Amici P mit Amateur Jürgen Seber und Robert Ernst Castellitz.

Es war kein guter Renntag für die beiden Stardriver Rudi Haller (der sich zumindest den Abschlussbewerb mit Lanzelot sichern konnte) und Jörgen Sjunesson, während Hubert Brandstätter wieder ein Fahrerdouble feierte. Bahnchampion wurde diesmal Erich Kubes. Jetzt muss man wieder bis zum Sommer 2023 warten, um die einzigartige Atmosphäre der Badener Traditionsrennbahn genießen zu können.

Ergebnisse

1.Rennen: Mentor Venus mit Johann Lichtenwörther in 1.18,9 vor Floor Charisma und Monas Number One

2. Rennen: Amici P mit Jürgen Seber in 1.22,1 vor Mister Big Yankee und Fantastic Chalerie

3.Rennen: Vasco Venus mit Johann Öhlinger in 1.17,6 vor One Hell of a Ride und Piccolo

4.Rennen: Mona Lisa Venus mit Hubert Brandstätter in 1.17,9 vor Power Hill und Dilara Venus

5.Rennen: How Nice S.R. mit Erich Kubes in 1.15,5 vor Timothy B und Matrix Venus

6.Rennen: Jackpot mit Hubert Brandstätter in 1.19,5 vor Versace Venus und Zuckerpuppe

7.Rennen: Geraldine SR mit Barbara Hohenthanner in 1.18,7 vor Vitesse Kronos RZ und Feel the Wind

8.Rennen: Oscarello mit Christoph Fischer in 1.17,2 vor Heck M Eck und Suzi KP

9.Rennen: Eve de Veluwe mit Friedrich Hofmann jun. in 1.15,5 vor Desire Br und Good Fellow(TF)

10.Rennen: Lanzelot(D) mit Rudolf Haller vor Baltimore Beach und Olivia Venus