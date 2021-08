200 Pferde standen beim Turnier am Kiebitzhof am Start. „Das Turnier war damit sicherlich eines der erfolgreichsten“, freut sich Veranstalter Walter Benes, der zur Siegerehrung in der Kategorie S (der höchsten Klasse) und Kategorie L auch Gemeinderat Gottfried Forsthuber willkommen heißen durfte. In der Klasse S waren 17 Reiter aus Österreich und Deutschland am Start. Die Aufgaben, zu welchen der Sprungwechsel ebenso gehört wie die Pirouette, sind als sehr schwierig eingestuft.

Auf Platz eins landete Sabine Hruschka mit Winston 15 vor Lukas Fuchs-Benes mit Jambowocky Chippendale, Katharina Hirsch mit Elitha D und Astrid Jedlicka mit Frühlingstanz. Im Turnier L setzte sich Natalie Schindler auf Finissimo durch. Es folgten Elisabeth Hadjiivanov auf Bosko 2, Valentina Kosz mit Bella Rosw DK und Birgit Lunz auf Questina Z. Denise Endsdorfer siegte mit Romeo LV in der Abteilung 2.