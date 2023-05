Kottingbrunner holen Heimsiege bei NOEPS-Cup

Besonders im Seabis Cup der Klasse A konnten die Reiterinnen vom Reitclub Kottingbrunn überzeugen: Turnierleiterin und Trainerin Karin Karlovatz durfte sich über den Sieg von Stefanie Fink und Dako’s Temptation freuen. Das erfolgreiche Duo konnte sich aufgrund der höheren Wertnote am Sonntag trotz Punktegleichheit (14,5) gegen Mariella Dobianer auf Galia fan Limbach durchsetzen. Weitere Top-Platzierungen von Magdalena Leitner und Florestan (Platz 3), Johanna Seidl und Fabelhaft 42 (Platz 5), Julia Tscherne und Te Quiero 3 (Platz 7) und Birgit Jovanovic mit Daylight FL (Platz 9) rundeten das gute Kottingbrunner Ergebnis beim Heimturnier ab. Die ersten neun Platzierten erhielten Sachpreise wie Schabracken, Fliegenhauben und Lederhalfter von SeaBis Reitsport.

Premiere für Equiveron Cup

Der erstmals ausgetragene Equiveron Cup ist mit Sachpreisen im Wert von 6.000 Euro dotiert. In Kottingbrunn wurde der Cup wetterbedingt in der Klasse LM austragen statt. Der Sieg blieb ebenfalls in Niederösterreich: Hannah Cech vom Pferde- und Sportverein Fit 4 Horses konnte sich im Sattel ihres Hannoveraners Stylogold mit zwei Siegen in den Teilbewerben souverän den Cupsieg der ersten Vorrunde sichern. Auf Platz zwei standen Angelina-Laura Lercher und Regenbogen MAL für die Steiermark vor der Wienerin Valentina Lenz und Domingo L.

Im Charline Cup in Kottingbrunn siegte Klara Richter (NÖ/RV Ilarita) vor Nele Cordt (W). Fabienne Marie Scheikl sorgte auf Platz drei für eine weitere Top-Platzierung für den RC Kottingbrunn. Der Sieg im Felsesheer Cup ging an Elena Erbstein vom HSV Burg Kreuzenstein-Pferdesport (NÖ) und im Fame Horse and Health Cup stand Sabine Panis vom High Class Horse Center Weikersdorf auf Platz 1. Die zweite Vorrunde von beiden NOEPS Landescups findet am 20. und 21. Mai in Baden am Kiebitzhof statt.