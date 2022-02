Pottendorf muss Titel in Dreiband-Bundesliga abschreiben

Der Eisenstädter Billardclub hat in der zehnten Runde der Dreiband-Bundesliga mit einem 6:2-Auswärtssieg bei Titelverteidiger Pottendorf die Türe zum erstmaligen Titelgewinn weit aufgestoßen.

Für die Burgenländer holten Mannschaftsführer Claus Maurer mit einem knappen 34:33-Erfolg in 50 Aufnahmen gegen Alfred Nebuda und in Runde zwei Weltmeister Dick Jaspers (40:39 in 19 Aufnahmen gegen Martin Horn) und Gerhard Kostistansky (40:27 in 31 gegen Dreiband Einzel-Staatsmeister Herbert Szivacz) die Partiepunkte. Dominik Nebuda behielt für die Niederösterreicher in Durchgang eins im spannenden Duell der Nachwuchsspieler gegen Nikolaus Kogelbauer mit 40:39 in 49 Aufnahmen die Oberhand.

Noch keine Gratulationen

Eisenstadt führt die Tabelle nun mit vier Punkten Vorsprung auf den BC Elite Wien an. Die Wiedener trennten sich im zweiten Top-Spiel der zehnten Runde von der Wiener Billard Assoziation mit einem 4:4-Unentschieden. Zwei weitere Punkte dahinter folgt Pottendorf. „Feiern ist jetzt noch nicht erlaubt. Wir haben noch drei Spiele zu absolvieren in denen wir eine gute Leistung abliefern müssen. Wir haben uns eine sehr komfortable Ausgangsposition geschaffen, wo der große Druck jetzt einmal von unseren Schultern weg ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir diesen Vorsprung ins Ziel bringen werden“ sagt Eisenstadts Claus Maurer.

Europacup-Quali bleibt das Ziel

„Die Bilanz nach diesem engen Spiel fällt sehr ernüchternd aus. Ein Sieg wäre natürlich schöner gewesen aber wir haben unser Möglichstes getan. Wir müssen jetzt versuchen in den nächsten Runden Punkte zu machen, um unsere Chancen auf den zweiten Platz und damit der Europapokal-Qualifikation zu wahren. Mit der richtigen Einstellung ist das auf jeden Fall möglich“ erklärt Pottendorfs Herbert Szivacz.

Direkte Duelle mit Wiener Clubs

Das Restprogramm für den Eisenstädter Billardclub umfasst Anfang März das Auswärtsspiel beim zweiten Team der Wiener Billard Assoziation. Mitte März folgt das letzte Heimspiel der Saison gegen den BSK Favoriten. In der letzten Spielrunde am 22. März geht es dann auswärts gegen Tabellenschlusslicht Floridsdorf. Pottendorf spielt am 1. März ebenfalls auswärts in Floridsdorf. Die für den zweiten Tabellenplatz ausschlaggebenden Auswärts-Matches gegen BC Elite Wien und gegen die Wiener Billard Assoziation folgen dann am 8. und 15. März. In der letzten Spielrunde empfangen die Niederösterreicher das zweite Team der Wiener Billard Assoziation das in Runde zehnten im Duell um den Klassenerhalt Floridsdorf klar mit 8:0 bezwang.