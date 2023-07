Leon Sam, Reisenbergs dreifacher Weltmeister

Die Gebrüder Sam sind sportliche Multitalente. Tennis, Squash, Badminton und Tennis: Diese vier Sportarten ergeben kombiniert den „Schläger-Vierkampf“ Racketlon und in dieser Sportart zählen die Reisenberger Teenager in ihrer Altersklasse zur Weltspitze. Das bewies das Trio zuletzt bei der Doppel-Weltmeisterschaft in London.

Leon Sam (18) krönte sich in Englands Hauptstadt gleich zum dreifachen Weltmeister. Im U21-Doppel siegte Sam zusammen mit seinem ASVÖ Racketsport Vösendorf-Teamkollegen Florian Harca. Im U18-Mixed war der Niederösterreicher mit Lokalmatadorin Bethany Pye erfolgreich. Im U18-Doppel holte Sam mit Benjamin Radl Gold.

Das Familien-Ergebnis runden die 13-jährigen Zwillinge Robin und Romeo ab, die im U16-Doppel Bronze gewannen. Mit vier Medaillen im Gepäck geht es nun schon zur nächsten WM. Seit dem gestrigen Dienstag, bis einschließlich Sonntag, läuft die Einzel-Weltmeisterschaft in Rotterdam.