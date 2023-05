Jung und Alt im Radsattel

In den letzten Jahren verhinderte die Corona-Pandemie ein Radrennen in Trumau. Heuer konnte das Team rund um Werner Reiter das Kriterium wieder organisieren. Besonders freut sich der Veranstalter über die zahlreichen Nachwuchsfahrer, die an den Start gingen. In den drei Rennen waren insgesamt 29 Talente dabei. Danach traten Hobby- und Mastersfahrer in die Pedale. Für die Masters war das Kriterium in Trumau gleichzeitig auch die NÖ-Landesmeisterschaft.Die Sieger der einzelnen Kategorien im ÜberblickDie Sieger der einzelnen Kategorien: Thea Wenschitz (Kinder 2017-2019), Lisa Bramauer-Averindsiv (Kinder 2013-2016), Semih Schrenk (Jugend 2007-2012), Hermann Grabmayer (unlizensiert 1), Wolfgang Niederwanger (unlizensiert 2), Albert Urban (unlizensiert 3), Mario Kirch (Master 1), Gerald Hauer (Master 2), Franz Huber (Master 3), Christian Lechner (Master 4), Johann Resch (Master 5), Fritz Pelz (Master 6), Stefanie Lisko (Master Damen). Die NÖ-Landesmeistertitel holten Gerhard Wögerer (Master 1), Peter Mayerhofer (Master 2), Klaus Bahr (Master 3), Christian Lechner (Master 4), Helmut Rinder (Master 5), Fritz Pelz (Master 6).