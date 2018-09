Nach Rang fünf am Freitag in Quebec kam der Niederösterreicher am Sonntag beim zur World Tour zählenden Grand Prix von Montreal auf den neunten Platz. Der Australier Michael Matthews setzte sich wie zwei Tage zuvor im Sprint durch. Der Sunweb-Profi feierte somit seinen vierten Saisonsieg.

Ergebnis des World-Tour-Rennens Grand Prix von Montreal (195,2 km) vom Sonntag: 1. Michael Matthews (AUS) Sunweb 5:19:27 Stunden - 2. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - 3. Greg Van Avermaet (BEL) BMC - 4. Oliver Naesen (BEL) AG2R - 5. Timo Roosen (NED) Lotto NL - 6. Rui Costa (POR) UEA. Weiter: 9. Patrick Konrad (AUT) Bora alle gleiche Zeit - 74. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +2:21 Minuten - 89. Felix Großschartner (AUT) Bora 6:57 - 90. Michael Gogl (AUT) Trek gleiche Zeit. Aufgegeben (u.a.) Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data