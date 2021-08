Mehr als 300 Pferde waren für die beiden Dressurturniere CDN-C und CDN-B im Reitstall Neunteufel-Meierhof nach Ried am Riederberg (Bezirk Tulln) gekommen. Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen auf drei Turnierplätzen 38 Bewerben mit fast 700 Starts reibungslos über die Bühne. Highlights waren das Finale vom SeaBis Cup powered by sattel-check.at, der 9. Teufel Cup und der NÖ Noriker Cup.

Souveräner Finalsieg für Edinger

Nach drei Vorrunden stand in Ried am Riederberg das Finale im SeaBis Cup auf dem Programm. Um eine Chance auf den Siegerpreis, einen nagelneuen SeaBis-Sattel zu haben, galt es je eine Dressurprüfung der Klasse A und L zu absolvieren. Die Wertnoten wurden addiert und Katharina Edinger vom Team Reiterstadl in Oberwaltersdorf kürte sich auf ihrem Hannoveraner Stute EMT Carla mit den Wertnoten 8,2 und 6,8 souverän zur Finalsiegerin (15,0).

Sie durfte sich neben dem neuen Sattel noch über eine edle Schabracke, ebenfalls von SeaBis Reitsport, freuen. Auf Platz zwei standen Marie Theres Brunner und ihre Haflingerstute Vlora für den Reitstall Kottingbrunn, die mit 6,5 und 6,8 bewertet wurden und sich über eine neue Trense freuen durften. Für Platz drei gab es eine SeaBis-Abschwitzdecke, die sich Veronika Attorf vom Reit- und Fahrverein Königstetten (Bezirk Tulln) auf ihrer Oldenburgerstute Very Chic sicherte.

Tamara Brandner gratulierte im Namen von SeaBis-Reitsport und sattel-check.at bei der Siegerehrung gemeinsam mit Conny Zach vom Veranstalterteam und überreichte die Sachpreise an die Siegerin und die Platzierten. „Trotz der großen Hitze haben Reiter und Pferde hier am Riederberg in dieser wunderschönen Atmosphäre sehr gute Prüfungen gezeigt. Ein großes Dankeschön geht aber auch an das tolle Team des Reitstall Neunteufel rund um Conny Zach und Bernhard Neunteufel, die fast 700 Starts auf drei Plätzen absolut professionell abgewickelt haben.“

Heimsieg im Teufel-Cup

Im 9. Teufel-Cup der Klasse L durfte das Veranstalterteam sogar über einen Heimsieg jubeln, denn Carlotta Galimberti und ihr Pferd Is Already d'Acheronte siegten mit 14 Gesamtpunkten vor Katharina Fuchs auf Tigris (13,7) und Caudia Weber auf Ginger 64 (13,1). Ausgetragen wurde der 9. Teufel-Cup in den Klassen A, L, LM & M.

Finale SeaBis Cup powered by sattel-check.at 2021

1. Katharina Edinger (NÖ | Team Reiterstadl) - EMT Carla (8,2 | 6,8) 15,0

2. Marie Theres Brunner (NÖ | RC Kottingbrunn) - Vlora (6,5 | 6,8) 13,3

3. Veronika Attorf (NÖ | RFV Könistetten) - Very Chic (6,8 | 6,4) 13,2

4. Anna Brandis (NÖ | RC Streitdorf) - Hotline's Highlight (7,3 | 5,8) 13,1

5. Julia Ries (NÖ | RS Föhrenhof) - Sweet Holly (7,0 | 5,8) 12,8

6. Tiffany Pascher (NÖ | RFV Kleinzwettler Pferdehof) - Feliciano (6,7 | 6,0) 12,7

7. Melanie Ullrich-Nitsch (NÖ | Sportpferde Team Roubal) - Wellington NR (6,2 | 6,3) 12,5

Ergebnislink https://www.horse-events.at/horse-events/turniere_21006_1005_0

9-Teufel Cup Kl. L

1. Carlotta Galimberti (NÖ | RS Neunteufel-Meierhof) - Is Already d'Acheronte (7,5 | 6,5) 14,0

2. Katharina Fuchs (NÖ | RC Rosihof) - Tigris 2 (6,8 | 6,9) 13,7

3. Claudia Weber (NÖ | RV Ilarita) - Ginger 64 (6,5 | 6,6) 13,1