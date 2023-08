Margarethen am Moos: Hannah Cech holt sich den Sieg

135 Pferde waren von ihren Reitern für das zweitägige Dressurturnier im Reitsportzentrum im Schlosspark in Margarethen am Moos genannt worden, denn die Finali vom EQUIVERON und vom SEABIS Dressurcup powered by sattel-check.at versprachen den Siegerinnen und Platzierten je einen nagelneuen Sattel für ihre Pferde bzw. Sachpreise im Wert von mehr als 10.000 Euro.

Nach zwei Siegen und einem zweiten Platz in den drei Vorrunden des erstmals ausgetragenen EQUIVERON Cup powered by sattel-check.at konnte sich Hannah Cech vom Pferde- und Sportverein Fit 4 Horses in Weissenbach an der Triesting im Finale den Sieg sichern. Im Sattel ihres 16-jährigen Hannoveraners Stylogold erhielt sie in beiden LM-Bewerben Wertnoten von 65 Prozent und mehr. Insgesamt waren die drei Vorrunden und das Finale des Equiveron Cups mit Sachpreisen im Wert von 6000.- Euro dotiert gewesen.