Elite gastiert im Ebreichspark

Zwei erfahrene Turnierveranstalter, das Team Horse Queen und der Heeresreitsportverein Theresianische Militärakademie haben sich mit Unterstützung des Österreichischen Pferdesportverbandes zusammengetan, um das für Österreich wichtigste Springturnier in Ebreichsdorf von 29. Juni bis 2. Juli zur Austragung zu bringen.

Es geht um das Longines European Equestrian Federation (EFF) Semifinale CSIO3* Ebreichsdorf presented by Hofmag. Der Weg der teilnehmenden Nationen führt hierbei einerseits über die Europa Zentralregion mit den Stationen Mannheim und Bratislava und andererseits über die Europa Südregion mit den Stationen Gorla und Athen. Qualifiziert für das Semifinale in Ebreichsdorf sind jeweils die fünf besten Nationen aus beiden Regionen sowie das fix qualifizierte Heimteam.

Als weiteres Highlight wird eine Etappe des EY-Cups beim CSIU25 für die europäischen Talente in dieser Klasse durchgeführt. Und auch für die Amateure, die normalerweise nicht auf einem CSIO reiten, gibt es eigene Bewerbe. Beim CSI1* können österreichische Reiter-Pferdepaare auch mit einem national registrierten Pferd teilnehmen. Natürlich wird es auch für die jungen Pferde spannend beim CSIYH1*powered by Obora.

Die Tore im Ebreichspark sind an allen Turniertagen bei freiem Eintritt geöffnet. Alle die es nicht schaffen, können auch von zuhause aus über ORF Sport+ mitfiebern.



Die wichtigsten Termine

Donnerstag, 29. Juni 2023

Ganztags Einlaufbewerbe, am Abend Welcome Party mit Vorstellung der Nationenteams und große Auslosung der Startreihenfolge



Freitag, 30. Juni 2023

Nachmittag Nationenpreis (Liveübertragung ORF Sport Plus), am Abend Nationenabend



Samstag, 01. Juli 2023

Nachmittag Preis des Landes Niederösterreich, am Abend Ridersparty



Sonntag, 02. Juli 2023

Vormittag EY-Cup Grand Prix und am Nachmittag Hofmag Großer Preis von Österreich