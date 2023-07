Kottingbrunner Reiterinnen siegten in der Heimat

Im Rahmen des CDN-A* CDN-B Kottingbrunn wurden die jeweils dritten Vorrunden vom SeaBis Cup powered by sattel-check.at in der Klasse A und vom Equiveron Cup powered by sattel-check.at in der Klasse LM ausgetragen. Mit Magdalena Leitner vom RC Kottingbrunn und Marie Schruf vom RV Nöstach konnten sich in beiden Cups Reiterinnen aus dem Bezirk Baden durchsetzen.

Im SeaBis Cup durfte Magdalena Leitner über einen Heimsieg jubeln. Im Sattel ihres 12-jährigen Oldenburgers konnte sie sich mit einem dritten und einem ersten Platz in den beiden Teilbewerben den Gesamtsieg sichern vor Emily Günter und Millena vom RV Nöstach (Bezirk Baden). Die beiden Erstplatzierten lagen am Sonntag nach der Addition der Wertnoten zwar gleichauf mit 14,2 Zählern, da Magdalena Leitner am Sonntag aber die höhere Wertnote erritten hatte, ging der Sieg an den Reitclub Kottingbrunn (Bezirk Baden). Auf Platz drei standen Julia Michel und Quentin RGF vom RC Gut Fabricius (Lanzendorf – Bezirk Bruck an der Leitha), die 13,7 Punkte erritten hatten.

Im heuer erstmals ausgetragenen Equiveron Cup powered by sattel-check.at ging der Sieg an die erst 15-jährige Marie Schruf (RV Nöstach) und den 7-jährigen Oldenburger Vedano. Die beiden hatten in beiden Teilbewerben die Nase vorne und siegten souverän für den Reitverein Nöstach vor Hannah Cech (Pferde- und Sportverein Fit 4 Horses – Weissenbach - Bezirk Baden) auf Stylogold und Claudia Weber (RV Ilarita – Oberkirchbach – Bezirk Tulln) im Sattel ihres Haflingers Ginger 64.

Tamara Brandner von sattel-check.at überreichte die wertvollen Sachpreise im Namen von SeaBis Reitsport und Equiveron und gratulierte ihren Siegerinnen und den Platzierten zu den tollen Erfolgen. Das Finale der beiden NOEPS Landescups findet am 12.- und 13. August am Gestüt Weidenholz im Hürm statt.