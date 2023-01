Zinsmeister reitet auf das WM-Podest

Werbung

Bei den World Finals der Studentenreiter holte Sophie Zinsmeister aus Seibersdorf zwei Medaillen. In der Dressur holte die rot-weiß-rote Equipe – bestehend aus Zinsmeister, Caroline Strnad und Nortje Weise – Platz drei im Silver League-Bewerb. Beim Springreiten bestach Zinsmeister in der Qualifikation und im Semifinale qualifizierte sie sich damit für das Finale am Silvestertag.

Dort landete die Studentin der Deutschen Philologie mit einem erst fünfjährigen Hengst (die Pferde wurden in jeder Runde neu zugelost) an der dritten Stelle – erneut Bronze. Insgesamt waren bei der Uni-Weltmeisterschaft Reiterinnen aus 13 Nationen am Start.