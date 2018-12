Die Überraschung in Bärnbach blieb aus: Der Vöslauer HC konnte gegen den Tabellenführer der Spusu Challenge Liga wenig ausrichten und trat mit leeren Händen die Heimreise in die Thermalstadt an.

Die HSG Remus Bärnbach/Köflach sorgte schon in Hälfte eins für klare Verhältnisse und ging mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die Pause. Diesen Vorsprung bauten die Gastgeber bis zum Spielende weiter aus, feierten letztlich einen 33:25-Erfolg.

Keine „Bonuspunkte“ also für die Vöslauer, die auf Platz acht (von zehn) in der Grunddurchgangstabelle liegen. Kommenden Samstag (19 Uhr) bestreitet der HC das letzte Spiel des Jahres – und es ist ein durchaus wichtiges. Denn mit Atzgersdorf gastiert ein Tabellennachbar in der Thermalstadt.

Die Wiener liegen zwei Zähler hinter den Vöslauern, das erste Saisonduell konnten Augustas Strazdas und Co. knapp mit 28:27 für sich entscheiden. Die Vöslauer wollen mit einem Sieg den Anschluss zum Tabellenmittelfeld halten und hoffen dabei auf zahlreiche Unterstützung. Hauptsponsor Roomz Hotels ermöglicht deshalb gratis Eintritt zum Heimspiel.