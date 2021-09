Badens Schachdamen schlugen sich beim Europacup in Nordmazedonien stark, verpassten das Podest knapp. Der vierte Rang – nach vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen – war für die Kurstädterinnen ein Erfolg. „Das ist unser bisher bestes internationales Auftreten und wird mit Stolz in die Vereinschronik eingeschrieben werden. Ich hoffe, dass dieser Erfolg dem Aufschwung des Damenschachs in Österreich noch mehr Kraft gibt“, jubelt Vereinschef Martin Herndlbauer.

Für die große Überraschung sorgten die Badenerin beim 2:2-Unentschieden gegen den ukrainischen Top-Club Greco. Beim Gegner saß unter anderem die ehemalige Weltmeisterin Mariya Muzychuk neben weiteren Starspielerinnen am Brett. Gegen Alkaloid (Nordmazedonien) gewann Denise Trippold auf Brett vier gegen eine deutlich stärker eingeschätzte Spielerin und stellte damit den Badener Sieg sicher. Neuzugang Alina Bivol bot der amtierenenden Vizeweltmeisterin Aleksandra Goryachkina (Monte Carlo) mit den schwarzen Figuren ein Match auf Augenhöhe und holte ein Remis. Den Gesamtsieg holte sich Süd-Ural (Russland) vor Monte-Carlo und Greco.

Das Niveau beim Damen-Europacup war übrigens sehr hoch. Im Durchschnitt wiesen die Spielerinnen eine Elozahl (Leistungsniveau) von 2.359 Punkten auf, das waren um 3,6 Elo-Punkte mehr als beim Herren-Turnier, bei dem unter anderem auch Serienweltmeister Magnus Carlsen dabei war. Badens Damen verbesserten allesamt ihre Elo-Stärke, zusammengerechnet sogar um 69,5 Punkte.