Nach dem Europacup-Abenteuer im Dezember starten Badens Schach-Damen am kommenden Wochenende in die Meisterschaft. Die Kurstädterinnen gehen auf den zweiten Staatsmeistertitel in Serie los, holten sich dafür eine Verstärkung ins Team. Elisabeth Pähtz ist die elostärkste Spielerin im Kader, damit die neue Nummer eins der Badenerinnen.

Unter strengen Coronaauflagen geht es in Graz gegen Rapid Feffernitz, SV St. Veit/Glan und ASVÖ Pamhagen. Gespielt wird von Freitag bis Sonntag. Im Kader sind neben Pähtz noch Luisa Busta, Ivanan Hrescak, Nato Imnadze, Sylvia Karner, Anastasiya Kolba, Nino Kordzadze, Monika Molnar, Vanessa Stallinger, Denise Trippold, Laura Unuk und Teja Vidic.