Nach sechs gespielten Runden ziehen die Schachdamen der Schachklubs Erste Bank Baden eine gemischte Zwischenbilanz. Laura Unuk (Slowenien) ist bis jetzt sehr gut unterwegs. Sie konnte 4,5 von möglichen 6 Punkten sammeln, liegt in der Gesamtwertung auf Platz zwölf und hat damit gute Chancen auf einen Sprung unter die Top Ten. Josefine Heinemann (Deutschland) hat sehr stark begonnen, verlor aber in der sechsten Runde unerwartet gegen eine etwas schwächer einzuschätzende Spielerin, liegt aber mit insgesamt drei aus sechs immer noch ganz gut und ist zur Halbzeit im Mittelfeld platziert.

Überraschendes Remis als Lichtblick

Denise Trippold (Österreich) gelingt zwar in der zweiten Runde ein überraschendes Remis gegen die ungarische Großmeisterin Huang, ansonsten ist es bislang für sie noch nicht so gut gelaufen. Mit derzeit einem Zähler auf ihrem Konto hoffen wir auf eine Steigerung in der zweiten Hälfte des Turniers. Die übrigen Österreicherinnen: Elisabeth Happala (drei von Sechs Punkten), Jasmin-Denise Schloffer (zwei Punkte), Annika Fröwis (zwei Punkte).