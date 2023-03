Titelchance für Badens Damen

Werbung

Nach dem vorletzten Spielwochenende liegen die Bundesliga-Damen der SK Erste Bank Baden auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Damit sind alle Chancen auf einen Stockerplatz gewahrt. Herausragend war in den drei Spielrunden die Leistung von Teja Vidic, die ihre drei Partien alle gewinnen konnte. Um noch um den Meistertitel mitspielen zu können, müssen die Badenerinnen auf einen Umfaller von Spitzereiter ASVOE Pamhagen in den letzten Runden hoffen. Vizemeisterinnen können sie jedoch aus eigener Kraft noch schaffen.

Auf bittere Pleite folgen klare Siege

Der Rückblick auf das Wochenende: Die Sammelrunde in Lienz begann für die Kurstädterinnen zunächst aber einmal mit einem Rückschlag. Gegen Rapid Feffernitz gab es eine 1,5:2,5-Niederlage. Danach fuhren die Badenerinnen gegen Mayrhofen und Schach ohne Grenzen zwei klare 3,5:0,5-Erfolge ein. Bitter war die Pleite gegen Feffernitz allemal, weil auch Pamhagen gegen Dornbirn patzte. Baden vergab somit die Chance Kopf-an-Kopf mit dem Dauerrivalen ins Finalwochenende zu gehen. Dieses gibt es Mitte April mit zwei Runden im Linzer Rathaus.

Engagement um Damenschach lohnt sich

Die 2. Frauenbundesliga Ost ist bereits entschieden. Der SK Erste Bank Baden holt mit seiner zweiten Damenmannschaft zum ersten Mal den Titel - vor den Rivalinnen vom ASVÖ Pamhagen. Obmann Martin Herndlbauer freut sich und sieht die Klublinie bestätigt: "Der Schachklub Erste Bank Baden hat in den letzten schwierigen Schach-Jahren sich sehr im Frauenschach engagiert. Jetzt spielen wir in den beiden obersten Klassen vorne mit und haben in der 2. Bundesliga sogar den Titel geholt.“