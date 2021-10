Auböck bei Berlin-Weltcup über 400 m Kraul Achter .

Der Olympia-Vierte Felix Auböck hat beim Schwimm-Weltcup in Berlin im Finale über 400 m Kraul nur den achten und letzten Platz belegt. Dem Bad Vöslauer fehlten am Freitag in 3:47,88 Minuten fast zehn Sekunden auf den siegreichen Litauer Danas Rapsys.