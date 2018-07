Badens Schwimm-Asse gingen bei zwei Freiwasser-Bewerben an den Start. Beim Open Water Cup in Neufeld sicherte sich Roman Dopler den Sieg in der Altersklasse 60. Theo Marot hatte über die 4,5 Kilometer-Strecke etwas Pech: Zweiter Rang in seiner Altersklasse und Vierter im Gesamtklassement. Harald Swoboda schrammte als Vierter der Altersklasse 50 ebenfalls knapp am Podium vorbei. Über die kürzere Distanz, die drei Kilometer, kamen Helmut Hauer, Nicholas Reimer und Georg Haslinger in ihrer Altersklasse jeweils unter die Top Ten. In den Jugendklassen schwammen Valerie Haslinger als Zweite und Felix Haslinger als Dritter gleich bei ihrem Debüt auf das Podium.

Zwei Tage später ging es beim Backwaterman in Ottenstein zur Sache. Theo Marot überwand die sieben Kilometer in 1:34:56 Stunden und belegte damit erneut Platz zwei in der Altersklasse 50 und Rang vier gesamt. Harald Swoboda wurde Fünfter der Altersklasse 50 und Gesamt-14. Roman Dopler belegte Platz 55 in der Gesamtwertung. Für das Trio war es ein guter Test für den Schwimmmarathon über zehn Kilometer am 4. August.