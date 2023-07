Rekordfeld beim Badener Teamschwimmen

So viele Erwachsenen-Teams wie nie zuvor waren beim Badener Teamschwimmen dabei. Die Vierer-Mannschaften versuchten in einer Stunde so viele Längen wie möglich zurückzulegen. Jeweils nach 100 Metern erfolgte der Wechsel. Den Sieg bei den Herren sicherten sich Andreas Perer, Florian Glöckler-Kieniling, Philipp Parfitt und Philip Schäffer. Das Quartett absolvierte 45 Runden. Die Frauenkonkurrenz gewannen Eva Schweiger, Angela Fischer-Steinacher, Iris Herrmann und Petra Wiedner mit 37 Runden. Das beste Mixed-Team waren Matthias Klonner, Estrella Matousek, Felix Haslinger und Felicitas Schwabl mit 43 Runden.

Neben den zehn Erwachsenen-Teams waren fünf Nachwuchs-Teams am Start, die in einem 20 minütigen Wettkampf bestritten. Am 2. September gibt es im Strandbad die nächste Schwimmveranstaltung für Jung, Alt, Fortgeschrittene Hobbyschwimmer und Wiedereinsteiger — die zwölfte Auflage des Herbstschwimmen steht an.